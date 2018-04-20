Водителю Mazda, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Об этом заявила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, сообщает «Украинская правда».

«Взяли под стражу сроком на 60 дней, без права внесения залога», - сообщила Старчевская.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу прокуроров.

Заседание проводилось 20 апреля сразу в двух судах в связи с ухудшением состояния здоровья водителя Mazda, которого накануне госпитализировали с обострением болезни.

Местные СМИ сообщают, что у мужчины онкозаболевание.

Мужчину в сопровождении конвоя и полиции доставили в Саксаганский суд Кривого Рога, где впоследствии наладили видеосвязь с Бабушкинским судом Днепра.

Адвокат пенсионера Юрий Малица попросил судью сделать заседание закрытым, потому что мужчина не хочет разглашать подробности своего состояния здоровья и судья Дмитрий Яковлев удовлетворил его просьбу.

В дальнейшем заседание проводилось в закрытом режиме.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. На месте ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Позже еще один человек скончался в больнице.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda. Ему объявили о подозрении.