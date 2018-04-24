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Министерство инфраструктуры инициирует обращение в СНБО о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, этот вопрос был рассмотрен на совещании 23 апреля под председательством замминистра Юрия Лавренюка.

В совещании приняли участие представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки, представительства Президента в АР Крым.

Участники совещания обсудили вопросы судозаходов в закрытые морские порты АР Крым, перекрытия Керченского пролива в связи со строительством Керченского моста и вынужденного взаимодействия судов, следующих в/из портов Азовского региона с Керченским морским торговым портом.

Лавренюк сообщил, что Мининфраструктуры передало МИД материалы санкционного списка для дальнейшего добавления к международному иску.

По его словам, ведомство будет обращаться к СНБО о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз. «Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины», - подчеркнул Лавренюк.
ForUm

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