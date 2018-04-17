Правоохранители задержали водителя легкового автомобиля Mazda, который стал участником смертельного ДТП в Кривом Роге, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данным главка, сейчас с мужчиной 1950 года рождения проводятся следственные действия.

Как сообщал ForUm, сегодня, 17 апреля, около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.