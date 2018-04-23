Шевченковский райсуд Киева отказался арестовать временно изъятые вещи нардепа Надежды Савченко и имущество ее благотворительного фонда, о которых ходатайствовал следователь СБУ.

Об этом сообщил адвокат нардепа Дмитрий Бугай, передает Украинская правда.

«Сегодня рассматривались два ходатайства следователя о временно изъятом имуществе в офисе «Благотворительного фонда Надежды Савченко» и в ее доме. Суд отказал в удовлетворении данных ходатайств», - сказал Бугай.

Он добавил, что причина такого решения неизвестна, так как сейчас провозглашены лишь вводная и резолютивная часть решения.

«Сейчас у стороны обвинения есть 5 дней, чтобы подать апелляцию, если ее не будет, то вещи должны вернуть», - сказал адвокат.

Он уточнил, что речь идет о тех вещах, которые не были в постановлении на обыск.

«Если есть решение об обыске, то в постановлении о проведении обыска есть описание того, что нужно изъять. Если изъяли вещи, которых нет в описании, то они получают статус временно изъятых, и следователь в течение 48 часов должен обратиться в суд об аресте этих вещей», - сказал Бугай.

Отвечая на вопрос, известны ли результаты экспертизы на вменяемость и закончена ли процедура допроса на полиграфе, адвокат сказал, что информации об этом нет.

Другой адвокат Олег Соловей добавил, что информации о том, закончена ли процедура полиграфа, не знает даже следователь.

«В пятницу следователю задавали этот вопрос, но он сказал, что не имеет такой информации», - рассказал Соловей.

Вместе с тем он добавил, что в деле Савченко назначено еще более 10 экспертиз.

«Там такое количество экспертиз выписано, что я сомневаюсь, что их за полгода сделают», - сказал Соловей.

Назвать, какие именно экспертизы состоятся в ближайшее время, он не смог, отметив, что защиту о таких вещах предупреждают только накануне.

17 апреля Савченко завершила процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа, которая началась еще 13 числа.

5 апреля Савченко разговаривала с психологом в рамках психофизиологической экспертизы.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.