Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.

Согласно информации на сайте парламента, в понедельник, 23 апреля, соответствующий закон возвращен в парламент с подписью президента.

Принятый Верховной Радой 22 марта закон определяет, что исключительной компетенцией сельских, поселковых и городских советов является установление запрета на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования, за исключением ресторанного хозяйства, в определенное время суток в пределах соответствующей административной территории.

Указанный законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов в сентябре 2015 года.

Нарушение запрета торговли алкоголем повлечет за собой административную ответственность.

Закон вступает в силу в следующий день после опубликования.