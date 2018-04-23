Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.
Согласно информации на сайте парламента, в понедельник, 23 апреля, соответствующий закон возвращен в парламент с подписью президента.
Принятый Верховной Радой 22 марта закон определяет, что исключительной компетенцией сельских, поселковых и городских советов является установление запрета на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования, за исключением ресторанного хозяйства, в определенное время суток в пределах соответствующей административной территории.
Указанный законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов в сентябре 2015 года.
Нарушение запрета торговли алкоголем повлечет за собой административную ответственность.
Закон вступает в силу в следующий день после опубликования.
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