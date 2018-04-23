также в разделеОбщество
23 апреля. Картина дня 15
Суд отказался арестовывать вещи Савченко 16
Данилюк: Квартиры в Лондоне нет, а конфликт с Коломойским есть 17
Минздрав начал искать нового ректора НМУ Богомольца 19
Суд перенес заседание по делу о взятке для Холодницкого 23
У МВД исправна только пятая часть электронных браслетов 19
5 важных параметров при выборе электробритвы 29
Названы области с самым низким уровнем вакцинации от кори 20
В Польше запустили проект по бесплатному трудоустройству украинцев 175
В РФ арестовали боевика «ЛНР», который брал в плен Савченко 47
Минрегион: Украинцы ментально склонны к кремации 33
Боевики пугают местных жителей «наступлением» ВСУ в последний день АТО 35
Мобильные группы Минюста в деле: взыскано почти 40 миллионов долгов по зарплате 32
На админгранице с Крымом задержали доверенное лицо Путина 142
Москаль покатал Йованович на патерностере и показал цветущие сакуры 45
ГПУ получила новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе 50
НАБУ завершило расследование дела о хищениях в АМПУ 43
«Укрзалызниця» бьет тревогу: число краж деталей инфраструктуры выросло втрое 41

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.

Согласно информации на сайте парламента, в понедельник, 23 апреля, соответствующий закон возвращен в парламент с подписью президента.

Принятый Верховной Радой 22 марта закон определяет, что исключительной компетенцией сельских, поселковых и городских советов является установление запрета на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования, за исключением ресторанного хозяйства, в определенное время суток в пределах соответствующей административной территории.

Указанный законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов в сентябре 2015 года.

Нарушение запрета торговли алкоголем повлечет за собой административную ответственность.

Закон вступает в силу в следующий день после опубликования.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги