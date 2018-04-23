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Министр финансов Александр Данилюк отрицает наличие у него квартиры и арендованного жилья в Лондоне.

«Относительно заказного сюжета в эфире телеканала, который принадлежит Коломойскому и Суркисам, о моем лице хочу сообщить следующее: собственной квартиры в Лондоне нет, в аренде квартиры в Лондоне тоже нет, а вот конфликт с Коломойским – есть», - написал он в Facebook.

В программе «ТСН. Неделя» 22 апреля была показана квартира в Лондоне, которую, по словам журналистов, Данилюк якобы приобрел в прошлом году за 766 тыс. фунтов стерлингов, но не указал этого в своей декларации.
ForUm

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