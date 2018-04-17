Народный депутат Надежда Савченко прошла процесс судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа (детектора лжи).
Об этом сообщил ее адвокат Олег Соловей, передают Українські Новини.
«На данный момент процедура прохождения полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не завершили. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение», - сказал Соловей.
Адвокат пояснил, что эксперты пока взяли паузу на два дня и либо посчитают, что им больше нет необходимости задавать вопросы Савченко и продолжать экспертизу, либо эта процедура еще может быть продолжена.
Напомним, 13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает с 23 марта. Ослабление здоровья привело к тому, что провести процедуру корректно было невозможно.
После того Савченко согласилась поесть, чтобы иметь возможность пройти полиграф.
16 апреля допрос перенесли на сегодня.
23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.
Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время