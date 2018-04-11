Киевский районный суд Одессы признал потерпевшими в деле по пожару в лагере «Виктория» 78 человек.

Как отметили в суде, соответствующее решение принято на заседании 10 апреля, сообщает УНИАН.

Как рассказали в центре правового мониторинга «Гідність», накануне состоялось подготовительное заседание по делу директора Петроса Саркисяна, во время которого адвокат потерпевшей стороны заявил отвод двум его адвокатам – Игорю Карпову и Жанне Потаповой.

Как оказалось, Карпов и Потапова ранее представляли интересы также заместителя Саркисяна Татьяны Ланиной, которая в данном деле проходит в качестве свидетеля. Судья принял решение отказать в удовлетворении этого ходатайства. В рамках заседания с правами ознакомились потерпевшие, которые ранее на суд не явились. Всего в данном деле потерпевшими признаны 78 человек, в том числе дети, которые находились во время пожара в сгоревшем корпусе.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Суд санкционировал содержание под стражей без права на залог директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Под круглосуточным домашним арестом находится ведущий инспектор Киевского районного подразделения ГосЧС, которого подозревают в служебной халатности.

Следствие обвиняет в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей также бывшую старшую воспитательницу лагеря «Виктория». Ей предъявлено обвинение по признакам ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.