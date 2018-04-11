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В Украине в ближайшие дни ожидается высокий уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению Укргидрометцентра, 11-13 апреля в западных, Житомирской, 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

11 апреля в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

11-13 апреля в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
ForUm

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