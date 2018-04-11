Украина введет санкции против Олега Дерипаски и других российских олигархов, которые принимают участие в активной работе в Крыму и в поставках оружия российским вооруженным силам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Поручил СБУ, Кабмину и секретарю СНБО подготовить проект решений по новым санкциям против РФ», – написал он.

По словам Президента, санкции будут введены и будут гармонизированы с решением правительства США. «В санкционный список попадут и Дерипаска, и другие российские олигархи, которые принимают участие, в частности, в активной работе в Крыму, и в поставках оружия российским вооруженным силам», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 10 апреля Порошенко заявил, что поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов.

США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.