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Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Указанные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генеральной прокуратурой Украины», - подчеркнули в бюро.

 

 

В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству.

В НАБУ напомнили, что вопрос привлечения главы САП к уголовной ответственности относится к сфере компетенции Генпрокуратуры как органа досудебного следствия в упомянутом уголовном производстве.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.

Холодницкий попросил отстранить его от должности на время расследования.
ForUm

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