Генеральный прокурор Юрий Луценко решил поручить расследование уголовного производства против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Генеральной инспекции Генпрокуратуры, таким образом забрав это дело у Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.



«Решением генерального прокурора Юрия Луценко для соблюдения объективности и беспристрастности в расследовании Назара Холодницкого принято решение о переводе процессуального руководства в этом деле на Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры Украины», - сказал Лысенко, сообщает УНИАН.

По его словам, соответствующее решение Луценко принял сегодня, 3 марта. Также Лысенко отметил, что пока неизвестно, когда сотрудники Генеральной инспекции будут вызывать Холодницкого для проведения следственных действий.

«Пока что нет (неизвестная дата вызова. – Ред.). Пока передана подследственность. Сейчас будут разбираться с делами, и следователи пока не предоставляют информацию», - сказал представитель Генпрокуратуры.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.

Холодницкий попросил отстранить его от должности на время расследования.