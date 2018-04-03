Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался предоставлять образцы голоса в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры. Об этом он заявил на брифинге у здания Департамента, куда его вызвали для дачи образцов голоса.

«Произошла попытка провести следственное действие - отбор образца голоса», - сказал он, сообщает УНИАН.

На уточняющий вопрос журналистов, отказался ли он предоставлять эти образцы, Холодницкий отметил, что отказался участвовать в следственных действиях, «пока не будет урегулирован вопрос с органом расследования».

При этом руководитель САП отметил, что «готов давать все показания».

Вместе с тем Холодницкий отметил, что это уголовное производство в отношении него расследуется Департаментом по двум статьям: «принуждение давать показания» и «разглашение данных досудебного следствия или дознания».

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.

Холодницкий просит отстранить его от должности на время расследования.