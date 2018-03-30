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Комиссия Министерства здравоохранения признала работу ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала досрочно расторгнуть с ней контракт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, ведомство продолжает заслушивать отчеты ректоров медицинских вузов о выполнении ими условий контракта за 2017 год. Согласно графику заслушивания, сегодня должен был состояться отчет ректора НМУ. Однако Екатерина Амосова уже второй раз отсутствует в день представления отчета, который был определен Министерством заранее и о котором было сообщено заранее.

«На этот раз Амосова без уважительных причин избежала личного представления общественности своей деятельности в должности ректора. Поэтому сегодня комиссия Министерства провела публичное обсуждение основных показателей деятельности возглавляемого Амосовой учебного заведения в 2017 году без ее присутствия», - сообщили в Минздраве.

«Единогласное решение комиссии МЗ следующее: признать работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной; рекомендовать Министерству здравоохранения Украины досрочно разорвать контракт с Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология».

В свою очередь Амосова обвинила Минздрав в давлении и травле.

Супрун уверяет, что ректора Амосову отстранили от должности, чтобы разобраться в ситуации со срывом лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

26 февраля студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную забастовку, которая продлилась два дня.  

2 марта суд восстановил Амосову в должности, однако 6 марта ее снова отстранили.

 
ForUm

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