Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени А.Богомольца объявили бессрочную забастовку ВУЗа. Об этом сообщается в на странице учебного заведения в Facebook.



«Забастовка объявлена ​​в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А. Богомольца, что является грубым нарушением части 3 ст. 2 Закона Украины «О высшем образовании», Конституции Украины и других актов законодательства, гарантирующих автономию высших учебных заведений в Украине», – говорится в заявлении.

Отмечается, что начиная с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения университета будут недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.

Забастовка объявлена ​​стачкомом, в который вошли со стороны студенчества представители студенческого парламента университета, студенческого ОО «Студенческое доверие», студенческий профком, и студенческий актив. Со стороны трудового коллектива НМУ – деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

Координатором стачкома от трудового коллектива избран декан второго медицинского факультета Наталья Литвинова. Координаторами стачкома со стороны студенчества избран председатель студенческого совета стоматологического факультета Сергей Суровцев и председатель ОО «Студенческое доверие» - Василиq Гилюк.

Коллектив и студенты НМУ требуют от Президента Петра Порошенко немедленно вмешаться в ситуацию.

От председателя Верховной Рады Андрея Парубия требуют немедленно создать комиссию по расследованию «злоупотреблений руководством Минздрава и начать процедуру отстранения от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун и ее политической команды заместителей».

От премьер-министра Владимир Гройсмана требуют немедленно назначить комиссию «по расследованию незаконной деятельности руководства Минздрава и на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей».

Представители университета требуют от Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Екатерины Амосовой и назначения и.о. ректора университета Михаила Захараша.

Также от Супрун требуют немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена «Шаг 1. Стоматология» и в течение 10-ти дней публично обнародовать к сведению выпускников ВУЗа порядок трудоустройства и зачисления их в интернатуру.

Напомним, утром 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология».

Как заявили в Минздраве, студенты-стоматологи этого университета стали единственными среди 13 медицинских вузов, для которых не состоялся лицензионный экзамен.

По данным министерства, руководство медуниверситета им. Богомольца не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов, сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

В свою очередь Амосова обвинила Минздрав в давлении и травле.

Супрун уверяет, что ректора Амосову отстранили от должности, чтобы разобраться в ситуации со срывом лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.