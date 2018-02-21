И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову отстранили от должности, чтобы разобраться в ситуации со срывом лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

Об этом она заявила журналистам после заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Это спокойный нормальный процесс, потому что был срыв учебного года. Госпожа Амосова подписала контакт, согласно которому она обеспечивает организацию этого экзамена, потому что это часть учебного процесса. Она не могла выполнить это, и мы отстранили ее от исполнения обязанностей, как это и прописано в контракте. Мы должны отстранить ее, когда идет проверка, и мы так и сделали. Мы хотим спокойно зайти и узнать, что происходит, здесь нет никаких атак или подводных камней», - сказала Супрун.

Она напомнила, что официальной причиной такого решения является именно срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология».

«Проблема в университете есть, потому что был разрыв в учебной программе, «Шаг 1» для студентов стоматологии не был проведен. А в тот же день 14 университетов должны были сдавать этот экзамен, 13 из них смогли сдать, а в этом – не смогли организовать экзамен», - сказала и.о. главы Минздрава.

Она напомнила, что и.о. ректора назначена, чтобы не было дальнейшего разрыва в обучении студентов. Кроме того, по словам Супрун, одновременно с этим отстранили и руководителя Центра тестирования. Минздрав попросил от двух сторон предоставить до 13:00 среды свои объяснения относительно этой ситуации, отметила она, добавив, что от Центра тестирования ответ уже есть, а от руководства университета – нет.

Напомним, утром 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология».

Как заявили в Минздраве, студенты-стоматологи этого университета стали единственными среди 13 медицинских вузов, для которых не состоялся лицензионный экзамен.

По данным министерства, руководство медуниверситета им. Богомольца не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов, сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

В свою очередь Амосова обвинила Минздрав в давлении и травле.