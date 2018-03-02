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Определением административного суда Киева ректор Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова восстановлена в должности.

«Документом приостановлено действие пункта №3 приказа Минздрава, которым ректор была отстранена на 2 недели в связи с проверкой. Этим же пунктом приказа МЗ незаконно возложил обязанности ректора на Михаила Захараша», - сообщается на сайте вуза.

Согласно определению суда, Амосова вернулась к своим обязанностям ректора НМУ немедленно.

Напомним, утром 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология».

Как заявили в Минздраве, студенты-стоматологи этого университета стали единственными среди 13 медицинских вузов, для которых не состоялся лицензионный экзамен.

По данным министерства, руководство медуниверситета им. Богомольца не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов, сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

В свою очередь Амосова обвинила Минздрав в давлении и травле.

Супрун уверяет, что ректора Амосову отстранили от должности, чтобы разобраться в ситуации со срывом лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

26 февраля студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную забастовку, которая продлилась два дня.  
ForUm

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