Ректор Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова не явилась в Министерство здравоохранения на отчет о работе вуза.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

«Екатерина Амосова не явилась на заслушивание. Она находится на больничном», - говорится в сообщении.

С 23 марта комиссия Минздрава начинает заслушивание отчетов руководителей высших медицинских и фармацевтических учебных заведений и заведений последипломного образования МЗ Украины о выполнении условий контракта в 2017 году.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология».

В свою очередь Амосова обвинила Минздрав в давлении и травле.

Супрун уверяет, что ректора Амосову отстранили от должности, чтобы разобраться в ситуации со срывом лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

26 февраля студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную забастовку, которая продлилась два дня.

2 марта суд восстановил Амосову в должности, однако 6 марта ее снова отстранили.