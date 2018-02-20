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Ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова заявила, что ее отстранили от исполнения обязанностей за отказ без тендеров закупить лицензионное тестирование. Об этом она заявила на пресс-конференции 20 февраля.  

«Я осознаю серьезность моего заявления. Меня отстранили за отказ принудительно со стороны заместителя министра Александра Линчевского осуществить противоправные действия, а именно - без тендеров закупить для университета лицензионное тестирование», - заявила Амосова, сообщает Громадське.

«Я имею опыт борьбы против минздравовских систем лицензионного тестирования, которая действует для медицинских вузов Украины уже много лет», - утверждает она.

По словам Амосовой, срыв тестирования был создан искусственно, а университет не мог перечислять «минздравовской структуре» (Центру тестирования при Минздраве. - Ред.) средства вне тендера.

«Мы не могли законно заказать услуги центра, ведь смета университета на тот момент еще не была утверждена, а ценовое предложение составляло почти 1,4 миллиона гривен. Закупки на такую ​​сумму согласно действующему законодательству должны проходить обязательную процедуру тендера с участием нескольких участников», - сказала она.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения Украины отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова.
ForUm

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