Министерство здравоохранения снова отстранило Екатерину Амосову от должности ректора Национального медицинского университета им. А.Богомольца, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В связи со срывом 20 февраля 2018 года в НМУ лицензионного интегрированного экзамена «Шаг 1. Стоматология» для более 200 студентов 3 курса стоматологического факультета, МОЗ Украины создало комиссию для проверки всех обстоятельств дела. Еще 21 февраля комиссия потребовала от НМУ и Центра тестирования предоставить копии имеющейся документации о подготовке и организации проведения лицензионного интегрированного экзамена «Шаг» в НМУ», – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в течение более чем недели работы комиссии администрация НМУ фактически блокировала ее работу, не предоставляя необходимые документы и не допуская членов комиссии в ректорский корпус НМУ. «Только на 9 день работы комиссии Екатерина Амосова явилась на заседание и предоставила копии материалов по процедуре проведения экзамена и сотрудничества с Центром тестирования», – подчеркнули в министерстве.

«Учитывая значительный объем документов, МОЗ Украины приняло решение продлить работу комиссии еще на две недели - до 23 марта», – сообщили в МОЗ.

Отмечается, что на время работы комиссии мосова отстранена от обязанностей. Обязанности ректора будет исполнять первый проректор - Ярослав Цехмистр, одна из основных задач которого - обеспечить проведение лицензионных экзаменов «Шаг» в НМУ.

Также министерство подает апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия пункта приказа МОЗ об отстранении Амосовой с должности ректора НМУ. «Подчеркиваем, что это постановление является временной мерой, а не окончательным решением по существу», – сказано в сообщении.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов «Шаг 1. Стоматология».

В свою очередь Амосова обвинила Минздрав в давлении и травле.

Супрун уверяет, что ректора Амосову отстранили от должности, чтобы разобраться в ситуации со срывом лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

26 февраля студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную забастовку, которая продлилась два дня.

2 марта суд восстановил Амосову в должности.