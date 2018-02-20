Екатерину Амосову отстранили от должности ректора Национального медицинского университета им. А.Богомольца, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Согласно графику, согласованному МОЗ Украины, 20 февраля 2018 года одновременно по всей стране во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов, должен был состояться лицензионный интегрированный экзамен «Шаг 1. Стоматология. Однако в связи с отсутствием договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов «Шаг» организацией, и Национальным медицинским университетом им. А.А. Богомольца, студенты 3 курса стоматологического факультета НМУ были лишены возможности сдать обязательный для продолжения обучения экзамен «Шаг 1. Стоматология», – отметили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что студенты-стоматологи НМУ стали единственными среди всех своих коллег из 13 вузов, для которых сегодня не состоялся лицензионный экзамен.

«Письмом от 2 февраля 2018 года министерство обратилось к руководству НМУ с требованием обеспечить проведение учебно-воспитательного процесса на уровне государственных стандартов образования, в соответствии с условиями контракта между Минздравом Украины и ректором НМУ им. А. А. Богомольца Амосовой К.М. По состоянию на 20 февраля руководство вуза не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов «Шаг», таким образом сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена «Шаг 1. Стоматология» для студентов НМУ», – заявили в министерстве.

Для разрешения ситуации Минздрав поручил Центру тестирования принять все необходимые меры и назначить для студентов-стоматологов НМУ другую дату сдачи лицензионного экзамена «Шаг 1. Стоматология» в течение текущего учебного года. Это позволит студентам НМУ, которые успешно сдадут этот лицензионный экзамен быть переведенными на следующий курс обучения.

«Вместе с тем, МОЗ Украины отстраняет от исполнения обязанностей ректора НМУ им. А.А. Богомольца Амосову К.М. Также в Министерстве создается комиссия для всестороннего рассмотрения этой ситуации, а на время деятельности комиссии от выполнения обязанностей отстраняется директор Центра тестирования МОЗ Украины Булах И.Е», – подчеркнули в Минздраве.

«Мы считаем эту ситуацию недопустимой, ведь ее заложниками стали студенты, которые лишены возможности вовремя сдать обязательный экзамен и продолжить свое обучение. МОЗ Украины будет информировать о ходе и результатах работы комиссии», – сказано в сообщении.