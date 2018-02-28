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Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени А. Богомольца объявили о прекращении бессрочной забастовки.

Об этом говорится в видеообращениях страйкома и ректора НМУ Екатерины Амосовой, опубликованных на официальном сайте университета.

«Мы прекращаем забастовку - нас услышали», – говорится в заявлении. 

По словам Амосовой, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения единогласно принял обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и учел все принципиальные вопросы, которые заставили бастовать.

«В своем обращении парламентарии призывают премьера наконец-то определить дату сдачи студентами III курса экзамена «Шаг 1.Стоматология», проверить законность существования и финансовой деятельности Центра тестирования при Минздраве  Украины и отменить в целом приказ профильного министерства об отстранении ректора и создании комиссии по проверке вуза», – подчеркнула она

Как ранее сообщал ForUm, 25 февраля студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени А. Богомольца объявили бессрочную забастовку вуза. 

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает забастовку саботажем. 
ForUm

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