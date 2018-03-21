также в разделеОбщество
Семен Слепаков попал в базу данных «Миротворца» 11
Папа Римский лишил сана 9 украинских монахов 24
В Украине запретили оформлять внутренние паспорта в виде книжечки 24
Свидетель защиты Януковича рассказала об «обстреле» антимайдана 26
Разыскиваемого Францией преступника задержали в Украине 26
Суд допросит Азарова и Лебедева по видеосвязи в конце марта 14
Киев направил Москве ноту в связи со здоровьем Сенцова 21
Коррупция в НАПК: СБУ получила доступ к переговорам Корчак и Горащенкова 36
Адвокат: Сущенко могут освободить в мае 20
Москаль запретил балаклавы на массовых мероприятиях 39
Украина – в тройке самых дешевых для жизни стран 108
Судьи по делу Ефремова заявили об угрозах 50
Геращенко обнародовал представления на Савченко 118
Львовский облсовет потребовал объявить польского депутата персоной нон грата 39
20 марта. Картина дня 63
«Рыжий» снег на Донбассе: Минздрав назвал причину необычного явления 141
Адвокат российских ГРУшников хотел «войти» в дело Рубана 45
Бакулина вызвали к следователю 29

Кабинет Министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает ZN.ua.

«Пимахову уволили по собственному желанию», - сказал Розенко после заседания правительства.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

После скандала со взяткой Пимахова пожаловалась на здоровье и ушла в отпуск.

 

 
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

113
Теги