Кабинет Министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает ZN.ua.

«Пимахову уволили по собственному желанию», - сказал Розенко после заседания правительства.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

После скандала со взяткой Пимахова пожаловалась на здоровье и ушла в отпуск.



