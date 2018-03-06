Ужгородский горрайонный суд постановил избрать для подозреваемого в умышленном уничтожении имущества Общества венгерской культуры гражданина Украины Белобородько меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток, сообщает Мukachevo.net.

«Гражданин Белобородько подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 258, считающихся тяжелыми и особо тяжелыми... Поэтому суд удовлетворил требование следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога», - отметила судья.

В ходе судебного заседания стало известно, что подозреваемый является кадровым военным и участвовал в АТО.

Данное решение подозреваемый может обжаловать в Апелляционном суде области в течение 5 суток.

Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.