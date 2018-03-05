Организатор поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья – житель Приднестровья, который действовал по указанию ФСБ, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

«Российские спецслужбы пытались задействовать для поджога офиса местных «активистов», однако те категорически отказались от участия в провокации», - приводит слова чиновника его пресс-служба.

Москаль напомнил, что задержанные полицией преступники, которые в ночь на 27 февраля подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья, являются жителями Черкасс и Кропивницкого.

«С сожалением должен констатировать, что среди задержанных есть и участники АТО, которые пошли на это позорное преступление, польстившись на деньги, - заявил глава ОГА. - Подчеркиваю, что исполнители не являются членами политической партии или общественной организации, для них поджог офиса ОВКЗ стал способом заработка, а не какой-то идеологической акцией. Другое дело – организатор, личность которого тоже установлена».

По словам Москаля, это житель Приднестровья, который сразу после преступления убежал домой.

«По нашей информации, он сотрудник МГБ Приднестровья. Учитывая статус этой территории, сейчас он недостижим для украинских правоохранительных и судебных органов, однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ, также, как и за первым в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, стоит ФСБ России», - отметил чиновник.

Москаль выразил благодарность Службе безопасности Украины на Национальной полиции «за блестящую операцию и оперативное раскрытие преступления, особенно, учитывая тот факт, что нынешние преступники действовали намного профессиональнее, чем польские правые».

Глава ОГА предупредил, что россияне и дальше будут устраивать различные преступные акции, в том числе и в связи с празднованием годовщины Карпатской Украины в середине марта.

Как сообщал ForUm, 4 марта полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, задержаны пять человек, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.