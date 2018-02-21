Правоохранители установили лица злоумышленников, которые пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) в ночь на 4 февраля.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы ОГА Геннадия Москаля.

«Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель Кракова и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 г.р., житель Быдгоща. Оба граждане Польши, последователи праворадикальной организации «Фаланга», члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР». Фото поджигателей предоставлены с их страниц в сети Facebook», - сообщил Москаль.

Также, по его словам, установлено, как иностранцы попали в Украину.

«Они приехали на Закарпатье через ПП «Ужгород» на словацко-украинской границе, поселились в хостеле по ул. Толстого в Ужгороде», - сообщил глава ОГА.

Иностранцы совершили две попытки поджога.

«Первая – в 01:00 4 февраля с фото- и видеофиксацией для отчета. Поскольку последствия поджога показались преступникам незначительными, в 04:08 они совершили еще одну попытку поджога, купив перед тем на одной из АЗС бензин в пластиковой таре. Утром рейсовым автобусом иностранцы выехали за пределы Украины через ПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе. У нас есть фамилии поджигателей, года рождения, номера паспортов и другие персональные данные. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены», - резюмировал глава ОГА.

«Фаланга» – экстремистская праворадикальная организация, исповедующая идеологию панславизма под эгидой России, поддерживает политику Путина и тесно контактирует с российскими правыми Лимонова.

Как сообщал ForUm, утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде.



