также в разделеОбщество
«Укрзализныця» вводит «лист ожидания» при продаже билетов 16
С 2014 года Нацгвардия потеряла 302 бойцов 9
Апелляционный суд отменил арест Дыминского 28
Суд арестовал украинское судно, незаконно заходившее в Крым 12
МИД: Восстановление связи на Донбассе заблокировал российский монополист 59
Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в 5 областях Украины 13
Волкер: Javelin – только часть помощи, речь идет о гораздо большем 26
Президент назначил нового главу «Укроборонпрома» 62
Кабмин утвердил новый стандарт начального образования 46
Гройсман обещает не снимать охрану с судов по призыву Авакова 27
Супрун прокомментировала отстранения ректора НМУ им. Богомольца 66
Суд досрочно прекратил допрос Порошенко 178
На Донбассе расследуют загрязнение земель, на которых расположены укрепления ВСУ 64
Горбатюк: ГПУ хочет передать дело Лукаш в НАБУ 23
ГПУ создает новый департамент – для расследования дел ГБР 38
В Москве возмутились заявлениями Лондона о кибератаке РФ на Украину 33
На Житомирщине задержали военных за торговлю «списанным» топливом 37
В суде, где ждали Порошенко, задержали активистку Femen 41

Правоохранители установили лица злоумышленников, которые пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) в ночь на 4 февраля.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы ОГА Геннадия Москаля.

«Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель Кракова и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 г.р., житель Быдгоща. Оба граждане Польши, последователи праворадикальной организации «Фаланга», члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР». Фото поджигателей предоставлены с их страниц в сети Facebook», - сообщил Москаль.  

Также, по его словам, установлено, как иностранцы попали в Украину.

«Они приехали на Закарпатье через ПП «Ужгород» на словацко-украинской границе, поселились в хостеле по ул. Толстого в Ужгороде», - сообщил глава ОГА.

Иностранцы совершили две попытки поджога.

«Первая – в 01:00 4 февраля с фото- и видеофиксацией для отчета. Поскольку последствия поджога показались преступникам незначительными, в 04:08 они совершили еще одну попытку поджога, купив перед тем на одной из АЗС бензин в пластиковой таре. Утром рейсовым автобусом иностранцы выехали за пределы Украины через ПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе. У нас есть фамилии поджигателей, года рождения, номера паспортов и другие персональные данные. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены», - резюмировал глава ОГА.

«Фаланга» – экстремистская праворадикальная организация, исповедующая идеологию панславизма под эгидой России, поддерживает политику Путина и тесно контактирует с российскими правыми Лимонова.

Как сообщал ForUm, утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги