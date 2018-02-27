также в разделеПроисшествия
Смертельное ДТП под Киевом: Гражданину Сербии сообщено о подозрении 10
Сутки в АТО: 5 обстрелов, трое военных – ранены 12
В Харькове без тепла остаются 35 жилых домов 74
В Харькове без отопления остаются почти 70 многоэтажек 61
Сутки в зоне АТО: 5 обстрелов, погиб 1 военный, еще 1 – ранен 34
Из-за обстрела СММ ОБСЕ покинула базу в Попасной 68
На Полтавщине с дрейфующей льдины сняли 50 рыбаков 34
За стуки в зоне АТО – 4 обстрела, потерь нет 27
В Харькове из-за прорыва теплотрассы без отопления остались боле 600 домов 283
В метро Днипра произошло задымление 45
На Луганщине боевики обстреляли населенные пункты из тяжелой артиллерии 45
Убийца украинки в Хургаде задержан 100
В Египте жестоко убили украинку 195
В Ривном подожгли редакцию антикоррупционного сайта 33
Сутки в АТО: 19 обстрелов, один военный погиб, еще один ранен 113
Под Винницей столкнулись скорая и 4 легковушки, пострадали 9 человек 36
На Львовщине трагически погиб пограничник 124
Сутки в зоне АТО: 20 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 68

В Ужгороде снова произошел пожар в офисе Общества венгерской культуры.

По данным полиции Закарпатья, 27 февраля, в 03:00 поступило сообщение от сотрудников ГосЧС  о пожаре в офисном помещении на Православной набережной.

На месте происшествия работали сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.  

По данным ГосЧС, огнем уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 м2.

Как сообщал ForUm, утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде. 

Поджигателями оказались двое поляков.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги