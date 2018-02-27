Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля.

Соответствующую информацию подтвердил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал Onet.pl.

Польская спецслужба задержала трех человек в связи с попыткой поджога союза венгров в начале февраля.

Задержание состоялось 21 и 22 февраля в сотрудничестве с украинской стороной.

В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение.

«В рамках этого дела Агентство внутренней безопасности рассматривает различные мотивы в связи с совершенной в Украине попыткой поджога союза венгров. В частности, отслеживаются международные контакты подозреваемых», - рассказал Жарин.

Ранее сообщалось, что 4 февраля поджог пытались совершить двое лиц: Адриан Марглевский (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г.. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak). Польские СМИ также приводят имя третьего задержанного польской спецслужбой - Михал П.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно офиса КМКС.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

В ночь на 27 февраля в Ужгороде снова произошел пожар в офисе Общества венгерской культуры.

Первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС заявил, что по предварительной информации, неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса, которое сдетонировало около 03:12 27 февраля.