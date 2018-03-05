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Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком. Ранее в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.   

Операцию по задержанию провели сотрудники полиции в Закарпатской области, спецподразделение КОРД, рота особого назначения полиции Закарпатья и СБУ.

Также установлен возможный руководитель таких нападений, его поиски продолжаются.

Ранее в Варшаве были задержаны двое граждан Польши, которые обоснованно подозреваются в попытке поджога 4 февраля. Мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 15 ч. 2 ст. 194 и ст. 161 Уголовного кодекса Украины (попытка повреждения имущества путем поджога и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений).

«Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных», - отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на  27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Выгорело около 25 кв. м. помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания.  Пострадавших нет.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

 
ForUm

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