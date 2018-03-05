Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил полицию за оперативный розыск злоумышленников, атаковалвших здание Общества венгерской культуры в Ужгороде.

«Спасибо полиции за активную работу на Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, «привет» всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях», - написал министр в Twitter.

Дякую поліції за активу роботу в Закарпатті. Всюди стирчать російські вуха, «привіт» всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях. Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 марта 2018 г.





ри этом Климкин не исключил, что на этом попытки дестабилизации не закончатся.

Как сообщал ForUm, 4 марта полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, задержаны пять человек, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.