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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил полицию за оперативный розыск злоумышленников, атаковалвших здание Общества венгерской культуры в Ужгороде.

«Спасибо полиции за активную работу на Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, «привет» всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях», - написал министр в Twitter.

 


 

 

ри этом Климкин не исключил, что на этом попытки дестабилизации не закончатся.

Как сообщал ForUm, 4 марта полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, задержаны пять человек, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
ForUm

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