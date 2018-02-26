Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон об институте национальной памяти не раньше, чем через два месяца.

При этом Министерство юстиции опровергает сообщения израильских СМИ, что обновленный закон заморожен, сообщает Укринформ.

«В Польше действуют законодательные нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу», - отметил представитель министерства Ян Кантак.

Обновленный закон об ИНП вступает в силу в четверг.

Ранее израильские масс-медиа сообщили, что Польша заморозила закон об ИНП под давлением со стороны Израиля. Однако в воскресенье, 25 февраля, представитель Министерства юстиции Ян Кантак эту информацию опроверг.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

6 февраля его подписал президент Польши Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд. Он опротестовал, в частности, формулировку, касающуюся «украинских националистов».

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

В то же время глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд Польши может принять во вниманиеопасения украинцев и несколько изменить данный закон.