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Проект недавно принятого польского закона о «бандеризме» консультировали историки, которые откровенно критиковали Украину. Об этом сообщает журналист Rzeczpospolita Виктор Ферфецкий.

Он пишет, что в проекте принятого закона есть часть, написанная представителями праворадикального политического движения Кукиз'15 (имеет 42 мандата в польском Сейме, однако никем не представлены в Сенате). Именно эта часть касается внесения в закон о Институте нацпамяти (ИНП) определения преступлений украинских националистов, сообщает УНИАН.

Именно Кукиз'15 пригласили быть консультантом польского историка Войчеха Мушиньського, известного своими националистическими антиукраинскими и антиамериканскими заявлениями.

Мушинский не только помог в разработке законопроекта, но также появился на заседании комиссии по вопросам правосудия и прав человека в ноябре 2016 года, на котором был представлен этот проект.

Еще одним консультантом стал Владимир Осадчий, который работал комментатором в пропутиновском агенстве новостей "Спутник".

Осадчий в своих заявлениях сетует на "большое нахальство бандеровского сообщества" в Украине и критикует восточную политику Польши. Во время заседания комиссии он также высказал свое мнение о том, что "в Украине распространяется идеология национализма, которая становится обязательной государственной идеологией".

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов». 

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

6 февраля его подписал президент Польши Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд. Он опротестовал, в частности, формулировку, касающуюся «украинских националистов». 

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

В то же время глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд Польши может принять во вниманиеопасения украинцев и несколько изменить данный закон.
ForUm

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