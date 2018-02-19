Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона «Донбасс» Александра Федорченко, который подозревается в ранении полицейского возле Соломенского райосуда Киева 15 февраля.

Об этом министр сообщил в комментариях на своей странице в Facebook.

«Да, наградное, человек тогда заслужил боевыми действиями – увы – это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято», – написал он.

Напомним, 15 февраля у здания Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

В то же время Высший совет правосудия не поддержал инициативу Авакова о снятии охраны с судов Министерством внутренних дел и назвал это «давлением на судебную власть».

В Высший совет правосудия также поступила жалоба, что Нацгвардия якобы сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. В свою очередь в МВД заявили, что информация о снятии охраны не соответствует действительности.