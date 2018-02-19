Министерство внутренних дел Украины сообщает, что информация, распространенная в СМИ о якобы снятии охраны подразделениями Национальной гвардии Украины с помещения Шевченковского районного суда Киева, не соответствует действительности, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД.

В министерстве подчеркнули, что сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства.

Министерство внутренних дел призывает уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, выполнить свои обязанности в соответствии со ст. 160 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», и как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.

«В свою очередь министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов. Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД», – подчеркнули в министерстве.

В МВД отметили, что Высший совет правосудия абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского.

«Структуры МВД - Нацполиция и Нацгвардия - и в дальнейшем будут обеспечивать в соответствии с постановлением КМУ № 906 от 9 ноября 2015 «Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз», охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 февраля у здания Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

В Высший совет правосудия поступила жалоба, что Национальная гвардия якобы сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева.

Высший совет правосудия не поддержал инициативу Авакова о снятии охраны с судов Министерством внутренних дел.