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В Высший совет правосудия поступила жалоба, что Национальная гвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. Об этом сообщил на внеочередном заседании ВСП в понедельник его председатель Игорь Бенедисюк.

«19 февраля в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Шевченковского райсуда Киева о снятии охраны с суда без объяснения причин», - рассказал он.

По его словам, в письме судьи говорится, что 19 февраля утром, около 9:30, бойцы Национальной гвардии, осуществлявшие охрану Шевченковского суда, оставили свои посты, не сообщив о причинах такого поступка. Также никаких объяснений не поступало Министерства внутренних дел. «Таким образом, Шевченковский районный суд Киева остался без охраны», - процитировал Бенедисюк обращение судьи.

По его информации, руководство суда заявляет, что помещение учреждения до сих пор не взято под охрану, что создает угрозу безопасности как судей, так и материалов дел.

Бенедисюк сообщил, что Шевченковский суд призывает ВСП немедленно разобраться в данной ситуации.

Напомним, 15 февраля у здания Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.
ForUm

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