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Мужчина, который 15 февраля под Соломенским судом ранил полицейского, получил оружие в качестве награды от МВД.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это поощрительная награда», - сказал собеседник об оружии.

Также он добавил, что «задержан гражданин Ф. - житель Запорожья, 1978 года рождения,  ранее служивший в батальоне «Донбасс».

Ранее нардеп Егор Соболев сообщил, что после столкновений под судом задержали четырех человек.

«Четырех увезли в СИЗО: доброволец батальона «Донбасс» Николай Чудовский, позывной «Чудо»; доброволец подразделения «Волки Свободы»Лука Чхетия, позывной  «Лука»; командир штурмовой роты батальона «Айдар» Владимир Хитрич, позывной  «Бача»; и добровольец батальона «Донбасс» Александр Федорченко, позывной «Брест», - написал он.

«Брест» - народный герой Украины, который прошел Иловайский котел, подбил два вражеских танка и два БМП. Когда его под судом начали бить спецназовцы, он достал наградной пистолет и дважды выстрелил в асфальт», - написал Соболев.

Напомним, сегодня на входе в здание Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан.
ForUm

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