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Министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией. Об этом он написал в Facebook.

«Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов. Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением», – заявил министр.

По его словам, «это безобразное решение обязывает его принять адекватные меры реагирования».

«Я требую от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи; от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому», - отметил Аваков.

Кроме того, он заявил, что утром обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина.  

«Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов», - подчеркнул Аваков.

В соответствии с ст.160 Закона Украины о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны.

По словам главы МВД, создание этой службы, который год саботируется работниками Государственной судебной администрации, а «выделенные государственным бюджетом средства непонятно как расходуются».

«В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком», - резюмировал министр.

Напомним, 15 февраля у здания Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД.
ForUm

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