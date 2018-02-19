Высший совет правосудия не поддержал инициативу министра внутренних дел Арсена Авакова о снятии охраны с судов Министерством внутренних дел, сообщает пресс-служба ВСП.

«Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел Украины, Высший совет правосудия категорически не приемлет публичные заявления об отказе от исполнения государственной функции обеспечения охраны, размещенные на официальном сайте министерства», – говорится в сообщении.

В ВСП напомнили, что основанием для таких заявлений стало то, что Шевченковским районным судом города Киева была избрана мера пресечения в отношении участника инцидента в Соломенском районном суде в виде личного поручительства, о чем, в частности, ходатайствовали народные депутаты Украины. «Требования в связи с этим решением суда к Высшему совету правосудия и апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть», – подчеркнули в ведомстве.

«Такие случаи вмешательства в работу судов не редкость, Высший совет правосудия неоднократно в своих решениях отмечал, что имеют место многочисленные факты влияния и давления на судей и факты нарушения правопорядка в суде. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев обращения Высшего совета правосудия остались без надлежащего реагирования. В частности, никакой реакции на решение Высшего совета правосудия от 8 декабря 2017 года относительно обращения к Национальной полиции Украины о недопущении блокирования Дома правосудия в Черкассах до сих пор не получено», – подчеркнули в ВСП.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со статьей 126 Конституции Украины независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины, влияние на судью любым способом запрещается.

«Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований статьи 6 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», согласно которой вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к невыполнению судебных решений запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом», – говорится в сообщении.

В то же время в ВСП настаивают, что несогласие с судебным решением может быть рассмотрено в рамках процессуального законодательства - через обжалование в суде высшей инстанции. А вопрос о ненадлежащих действиях судьи решается путем подачи жалобы в Высший совет правосудия и процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с законами Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия».

«Высший совет правосудия подчеркивает: речь идет не только о безопасности судей. Ведь снятие охраны с судов Министерством внутренних дел Украины, в первую очередь, является угрозой безопасности граждан, которые согласно Конституции Украины имеют право на судебную защиту и безопасность которых гарантировано государством», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 февраля у здания Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

В Высший совет правосудия поступила жалоба, что Национальная гвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева.