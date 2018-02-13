Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу народного депутата Борислава Розенблата и признал его потерпевшим по делу о его задержании детективами НАБУ в «Жулянах», когда он пытался вылететь в Германию.

Об этом говорится в копии постановления суда, сообщает «Украинская правда».

«Руководствуясь ч.2 ст.376 УПК Украины, следователь судья, - принял жалобу - удовлетворить. Постановление старшего следователя ... об отказе в признании потерпевшим Розенблата Борислава Соломоновича в уголовном производстве № 420170000000002187 от 27.10.2017 года - отменить», - говорится в постановлении суда.

Суд обязал старшего следователя «вручить памятку о правах и обязанностях пострадавшему Розенблату Бориславу Соломоновичу».

Постановление не подлежит обжалованию.

Как известно, Розенблат является фигурантом «янтарного дела».

19 октября 2017 года детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

20 октября 2017 года Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и обязал народного депутата воздерживаться от общения с некоторыми лицами, носить электронный браслет, не отлучаться без разрешения из Киева и Житомира, сдать паспорта для выезда за границу.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

В феврале 2018 года Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет с народного депутата Борислава Розенблата.