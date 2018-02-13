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Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра признал, что соврал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году, и заявил, что уходит в отставку.

Зейлстра объявил о своей отставке перед обсуждением в нижней палате парламента его неправдивого заявления о встрече с Путиным.

В своем заявлении министр назвал это «самой большой ошибкой в моем политическом существовании на сегодняшний день». «Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который не вызывает никаких сомнений», - сказал Зейлстра, сообщает LIGA.net со ссылкой на местное издание NOS.

При этом отмечается, что запланированная встреча с министром иностранных дел России не состоится.

Ранее Зейлстра заявил, что присутствовал на встрече с Путиным в 2006 году, когда тот говорил о планах на «большую Россию», в которую якобы должны войти Украина и Беларусь. Позже министр признался, что сам не был на встрече, а узнал информацию от источника.

 
ForUm

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