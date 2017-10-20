Законность оснований получения народным депутатом Бориславом Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сведения о начале расследования внесены детективами в Единый реестр досудебных расследований 20 октября. Предварительная правовая квалификация – ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

«По версии следствия, должностные лица Аппарата Верховной Рады Украины действуя по предварительному сговору с народным депутатом Розенблатом с целью обеспечения последнему возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы», - говорится в сообщении.

В частности, должностные лица управления обеспечения межпарламентских связей Аппарата ВРУ направили в адрес департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины письмо с просьбой выдать дипломатический паспорт Розенблату, который якобы должен был с 18 по 22 октября 2017 года уехать в Израиль для изучения возможностей кооперации и сотрудничества между Украиной и израильской Торгово-промышленной палатой, а также Ассоциацией производителей Израиля.

На основании этого письма «в связи с выездом в служебную командировку» народному депутату выдали дипломатический паспорт. 19 октября народный депутат использовал документ с личной целью – для выезда в ФРГ.

Приведенные данные, свидетельствующие о возможном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, детективы НАБУ установили в ходе расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине (так называемого «янтарного дела»).

Напомним, 19 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили вывоз за границу народным депутатом Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования «янтарного дела». Следственные действия проходили на территории аэропорта Жуляны.