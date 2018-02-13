Россия может использовать новые инструменты для кибератак против Украины.
Об этом говорится в письменном докладе директора национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», которая была предоставлена им сенатскому комитету по вопросам разведки, где во вторник прошли слушания на тему глобальных угроз с которыми сталкиваются Соединенные Штатах, сообщает Голос Америки.
«Мы ожидаем, что Россия будет проводить дерзкие и более разрушительные кибеоперации в течение следующего года, и очень вероятно использует новые инструменты против Украины», - отмечает текст доклада.
Американская разведка, как указывает документ, считает, что от России следует ждать новой опасности в сферах, где она уже осуществляет кибермеры против Украины.
Такими документ называет: срыв работы украинской энергосистемы, похищения и дальнейшее распространение конфиденциальной информации, DDOS атаки и мероприятия под прикрытием в киберпространстве.
«В следующем году российская разведка и службы безопасности и в дальнейшем будут атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и пытаться получить закрытую информацию о политике США по компьютерным сетям США и НАТО», - также отмечается в докладе.
Напомним, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.
2 февраля в Украине начал работать Центр реагирования на киберугрозы, созданный на базе Госспецсвязи.
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