Россия может использовать новые инструменты для кибератак против Украины.

Об этом говорится в письменном докладе директора национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», которая была предоставлена ​​им сенатскому комитету по вопросам разведки, где во вторник прошли слушания на тему глобальных угроз с которыми сталкиваются Соединенные Штатах, сообщает Голос Америки.

«Мы ожидаем, что Россия будет проводить дерзкие и более разрушительные кибеоперации в течение следующего года, и очень вероятно использует новые инструменты против Украины», - отмечает текст доклада.

Американская разведка, как указывает документ, считает, что от России следует ждать новой опасности в сферах, где она уже осуществляет кибермеры против Украины.

Такими документ называет: срыв работы украинской энергосистемы, похищения и дальнейшее распространение конфиденциальной информации, DDOS атаки и мероприятия под прикрытием в киберпространстве.

«В следующем году российская разведка и службы безопасности и в дальнейшем будут атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и пытаться получить закрытую информацию о политике США по компьютерным сетям США и НАТО», - также отмечается в докладе.

Напомним, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.

2 февраля в Украине начал работать Центр реагирования на киберугрозы, созданный на базе Госспецсвязи.