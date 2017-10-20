Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и возложил на народного депутата Борислава Розенблата обязанности в части ношения электронного браслета и сдачи документов для выезда за границу.

Соответствующее решение в пятницу огласил судья Александр Бобровник, сообщает Укринформ.

«Суд постановил ходатайство удовлетворить», - сказал Бобровник

Таким образом, суд обязал народного депутата воздерживаться от общения с некоторыми лицами, носить электронный браслет, не отлучаться без разрешения из Киева и Житомира, сдать паспорта для выезда за границу.

Бобровник уточнил, что срок действия этого постановления определен до 18 декабря.

Сам Розенблат после заседания отметил, что в понедельник - вторник будет подана апелляционная жалоба на это решение.

Прокурор САП Виталий Кравец журналистам сообщил, что прокуратура удовлетворена решением суда.

Напомним, 19 октября в 11:00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

Розенблат заявил, что правоохранители забрали у него паспорт и мобильный телефон.