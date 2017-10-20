Вчера, 19 октября, народный депутат Борислав Розенблат пытался вывезти из Украины материалы, важных для расследования так называемого «янтарного дела», сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что 19 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили вывоз за границу народным депутатом Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования так называемой «янтарной дела», а также обеспечили его участие в судебном заседании по продлению ему обязательств», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что неотложные следственные действия (обыск в самолете) проведены в соответствии с ч.3 ст. 233 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи) с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств. При этом задержание народного избранника не проводилось.

«В частности, по информации следствия, подозреваемый планировал вывезти за пределы Украины средства коммуникации, которые могли содержать информацию по сокрытию следов ранее совершенных преступлений и общения между его участниками, материальные и денежные ценности - предметы ранее полученной неправомерной выгоды, а также другое имущество для предотвращения его ареста в рамках уголовного производства. Кроме того, детективы имели сведения, что подозреваемый мог иметь при себе документы для выезда за границу с признаками подделки», – отметили в Бюро.

Также сообщается, что в ходе обыска, проведенного непосредственно в самолете, детективы НАБУ изъяли у а Розенблатта мобильные телефоны, планшет; изделия, внешне похожие на драгоценности; платежные карточки, эмитированные зарубежными банками; паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт.

В НАБУ отметили, что для пересечения границы народный депутат использовал именно дипломатический паспорт, хотя его поездка была частной и не связана с выполнением профессиональных обязанностей, что он признал публично.

По информации, полученной детективами НАБУ от Аппарата Верховной Рады и Министерства иностранных дел Украины, дипломатический паспорт был выдан Бориславу Розенблату 17 октября в ответ на его обращение якобы для осуществления рабочей поездки в Израиль в период с 18 по 22 октября «с целью изучения возможностей по кооперации и сотрудничества между Украиной и Торгово-промышленной палатой Израиля и Ассоциацией производителей Израиля». Но, учитывая изъятые при обыске авиабилеты, в это время народный депутат планировал находиться в Германии. Законность получения подозреваемым дипломатического, а также заграничного паспортов проверяется.

«Заявления же подозреваемого о том, что он заранее сообщил следователям о своем путешествии в Германию, не соответствуют действительности. Письмо, которое Борислав Розенблат в подтверждение своих слов опубликовал на персональной странице в сети Facebook, поступило в Национальное бюро уже после того, как рейс на Кельн должен был вылететь из Киева», – отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным НАБУ, после проведения обыска в самолете детективы вручили Розенблат повестку о необходимости его прибытия в Соломенский районный суд Киева для участия в заседании по продлению обязательств подозреваемого.

Также отмечается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала вопрос о повторном возложении на подозреваемого Борислава Розенблатта обязанностей, срок действия которых истек (в том числе ношение электронного средства контроля), поскольку срок действия предыдущих обязательств в установленный законом пятидневный срок не удалось продолжить из-за затягивания судебного рассмотрения защитой.

«Обращаем внимание, что повестка, врученная Бориславу Розенблат 19 октября, была уже третьей за последние шесть дней. Первую повестку ему пытались законно вручить 14 октября, вторую - через два дня спустя. На заседание суда подозреваемый не явился, ссылаясь на состояние своего здоровья (достоверность этой информации пока проверяется). Из-за таких действий подозреваемого суд не смог своевременно рассмотреть ходатайство прокурора и принять решение о продлении обязательств Бориславу Розенблату», – сказано в сообщении.

Напомним, 19 октября в 11:00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты.

Розенблат заявил, что правоохранители забрали у него паспорт и мобильный телефон.