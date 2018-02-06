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Генеральная прокуратура не будет подавать ходатайство о продлении меры пресечения для лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили.

Об этом сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сообщает Укринформ.

«Мы не будем ходатайствовать о продлении меры пресечения, поскольку Саакашвили исполняет все возложенные на него судом обязательства: он ходит на все допросы, ходит в СБУ, ходит к следователям, поэтому нет необходимости продлевать», - объяснила она.

Ранее адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил в СМИ, что 6 февраля у Саакашвили истекает срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева.

Напомним, 8 декабря 2017 года вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия. 

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура обжаловала это решение. 

 26 января Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения экс-председателю Одесской ОГА в виде домашнего ареста в ночное время.
ForUm

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