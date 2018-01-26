Апелляционный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего президента Грузии, лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.

Такое решение судья вынес на заседании 26 января, сообщает «Украинская правда».

«Суд постановил: ходатайство прокурора ... удовлетворить частично. Применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 22:00 до 7:00 следующих суток - по адресу: г. Киев, улица Костельная, дом 7 кв. 32», - сказал судья.

Суд также обязал Саакашвили по первому требованию являться к следователю и не покидать Киев без разрешения прокурора.

«Позор! Это не суд! Это продажные твари!» - начал кричать Саакашвили, не дав судье закончить зачитывать решение.

Сторонники экс-президента Грузии стали скандировать «Позор!»

«Я принимаю вызов вора-президента Порошенко. Это прямой призыв, чтобы ограничить мою политическую деятельность. Я объявляю, что мы будем продолжать марши за отстранение Порошенко от власти. В ближайшие дни мы объявим о начале массовых акций с целью отстранения мирным способом и смену власти барыг в Украине», - сказал Саакашвили.

Прокурор просил применить к Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Необходимость этого сторона обвинения объясняла тем, что Саакашвили может согласовывать свои показания с другими подозреваемыми.

В то же время 4 нардепов - Юлия Тимошенко, Игорь Луценко, Виталий Куприй и Юрий Деревянко - сообщили, что готовы взять экс-президента Грузии на поруки.

Сам Саакашвили заявил, что у прокуратуры нет доказательств против него и заверил, что не собирается бежать.

Напомним, 8 декабря 2017 года вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура обжаловала это решение.