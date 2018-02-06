Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал «ударом в спину воюющей Украине» польский закон об Институте национальной памяти. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на «ICTV».

«По моему глубокому убеждению, этот закон является ударом в спину воюющей Украине. И без сомнения, от него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве. И только один выгодополучатель может быть - это в Кремле, в Российской Федерации - для разжигания вражды», - сказал спикер.

Так, Парубий считает такой шаг «недружественным». «Украина никому не позволит и отвергает любую возможность, чтобы кто-то мог указывать Украине, как формировать нашу историческую память, как чтить украинских героев», - подчеркнул он, сообщает УНИАН.

Глава ВР также отметил, что особенно обидно, что этот закон принят в то время, когда Украина и украинцы «своей грудью на передовой, на востоке Украины, защищают весь свободный мир и защищают, в том числе, и Польшу, и поляков от российской агрессии, российской оккупации, как это было уже неоднократно в украинской истории».

Пару,ий напомнил, что после принятия в Польше такого решения он дал поручение Комитету ВР по иностранным делам наработать общее заявление от Верховной Рады Украины, которое завтра в качестве постановления будет поставлено на голосование парламента. В заявлении, отметил он, будут общие оценки этой ситуации и призыв не подписывать этот закон.

«Я не имею сомнений, что это заявление, это постановление будет поддержано большинством народных депутатов. Украинский парламент, как всегда, очень достойно и быстро даст оценку этим действиям. А относительно следующих действий - будем советоваться, будем с экспертами и в переговорах оценивать, какие будут следующие действия», - сказал глава ВР.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль.