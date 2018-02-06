За минувшие сутки зафиксировано 4 прицельных обстрела со стороны захватчиков, в результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных группировок продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников, в том числе и из минометов большого калибра, которые давно должны быть отведенными от линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении вся огневая активность российского агрессора была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Противник неоднократно применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим опорным пунктам вокруг населенного пункта Луганское.

На донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Лебединского на Приазовье, чем грубо нарушил минские договоренности.