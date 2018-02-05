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Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии.

Отсутствующий более месяца на рабочем месте мэр Одессы Геннадий Труханов не появился 5 февраля в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершился 4 февраля. Позже в мэрии сообщили, что отпуск Труханову продлен до 8 февраля.

Апелляционный суд Киева подтвердил решение об отказе в предоставлении лидеру политической партии «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Апелляционный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов одного из архитекторов, задержанных по подозрению в попытке поджога незаконно построенной часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Киеве возле фундамента Десятинной церкви, - Александра Горбаня.

Канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обнародовала видеоролик на английском языке, в котором объясняется цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти Польши.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в условиях российской агрессии Украина может подвернуться атаке с использованием химического, биологического или ядерного оружия.

Властям Украины когда-то придется переходить к «принудительному» объединению общин. Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко.

Украину, Грузию и Молдову не включили в план расширения Европейского Союза до 2025 года. 

Адвокат боевика «Донецкой народной республики» Вадима Погодина, осужденного в ноябре 2017 года до пожизненного заключения за убийство 16-летнего Степана Чубенко из Краматорска, подал апелляционную жалобу.

В течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза»

Комиссия Международного олимпийского комитета отказалась пригласить на Олимпиаду в Пхенчхане 15 россиян, которых ранее пожизненно отстранили от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил, но затем оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). 

31 января 2018 года адвокат Роман Качанов посетил в тюрьме Т-1 г. Верхнеуральска Челябинской области политзаключенного украинца Станислава Клыха. 
ForUm

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