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Принятие польским парламентом закона об Институте национальной памяти, который предусматривает, среди прочего, наказание за «преступления украинских националистов», усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ», – подчеркнул он.

По словам Климкина, идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда.

«Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем языка запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров по упомянутому закону», – отметил министр.

При этом Климкин подчеркнул, что украинская сторона готова к объективному диалогу и совместно изучать факты, а не мифы.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов». 

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность принятием данного закона.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти.
ForUm

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